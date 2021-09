Accor-Chef Bazin „Die Hälfte unseres Geschäfts wird aus Asien stammen“

Werden Hotels jemals wieder so funktionieren wie vor der Krise?

Wir möchten alle so viel, wenn nicht sogar noch mehr reisen als vor der Pandemie und Reisende werden sogar nach noch mehr Erlebnissen und umweltfreundlichen Angeboten rund um die Themen Wellbeing und Kulinarik suchen. Wir werden auf Dauer strengere Hygienevorschriften haben und Spender mit Desinfektionsmitteln bleiben allgegenwärtig. Doch andere Angebote wie der persönliche Service und Buffets kommen zurück. Wird sich das Reisen drastisch unterscheiden? Ich glaube nicht. Ich war am 11. September 2001, dem Tag der Terroranschläge, in New York. Auch damals hieß es, dass dieses Ereignis unser Leben und die Reisebranche von Grund auf verändern werde. Wenige Jahre später war das Leben wieder wie vorher und wir haben getan, was wir gern tun: Reisen und etwas erleben.



