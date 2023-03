Accor-Hotels Die Lifestylewette des Investmentbankers

Das sehen offenbar auch immer mehr der bislang skeptischen Investoren so. Zwar suchen die meisten Immobilienfinanziers die Sicherheit, wie sie die US-Gesellschaften bieten. „Aber für die haben wir ja auch Marken wie Ibis oder Pullman, besonders in Wachstumsmärkten wie Lateinamerika, Afrika oder Ostasien“, so Bazin. „Aber wer Wachstum im eher gesättigten US-Markt und ein modernes Produkt will, kommt zu uns.“ Darum seien auch inzwischen nur noch fünf Prozent der Aktionäre aus Frankreich. Stattdessen sind viele internationale Geldgeber an Bord wie Jinjiang aus China und staatliche Fonds aus Katar oder Saudi-Arabien. „Wir sind nicht nur bei unseren Häusern, sondern auch bei unseren Investoren eine Art Vereinte Nationen der Hotellerie“, so Bazin.



