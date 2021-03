Account-Sharing Warum Netflix seinen Kunden verstärkt auf die Konten schaut

Neben seinem Heimatmarkt in den Vereinigten Staaten sowie im benachbarten Kanada testet der Streaming-Dienst Netflix auch in Europa, wie er seine Nutzer davon abbringen kann, ihr Zugangskonto mit Freunden oder Verwandten zu teilen. So tauchen auch in Frankreich und Polen bei Netflix-Nutzern vereinzelt Popup-Meldungen auf, in denen es heißt: „Wenn Sie nicht mit dem Besitzer dieses Kontos zusammenwohnen, brauchen Sie ihren eigenen Account, um weiterzuschauen“.