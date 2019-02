ADAC Motorwelt Burda und Springer konkurrieren um Übernahme des ADAC-Magazins

Auf die Redaktion der Motorwelt und ihre Leser kommen große Veränderungen zu: Bis Ende dieses Jahres wird das Heft den Vereinsmitgliedern noch monatlich zugestellt. Ab 2020 wird das Magazin nur noch drei- bis viermal im Jahr erscheinen und soll nicht mehr per Post verschickt werden – sondern ausliegen. Wo genau wird derzeit geprüft. Vorstellbar wären neben ADAC-Geschäftsstellen etwa Tankstellen oder Postfilialen. Die Auflage soll in diesem Zuge radikal schrumpfen – von derzeit 13,5 auf rund fünf Millionen Exemplare.



Die Mitarbeiter haben vom Verein eine Jobgarantie bis Ende nächsten Jahres. Die 40 Redakteure sollen dem ADAC darüber hinaus erhalten bleiben – und für das neu aufgestellte Vereinsportal adac.de arbeiten. Die 40 Verlagsmitarbeiter, die sich um Anzeigen, Marketing und den Verkauf kümmern, haben diese Perspektive nicht – sie bangen um ihren Job. Unter den „Motorwelt“-Mitarbeitern ist der Unmut entsprechend groß.



