Adecco-Deutschlandchef „Wir werden noch schwierige Quartale erleben“

Sie sparen in Folge dessen an den Immobilien-Kosten?

Ja. Allein die eigene Akademie – in der wir zum Beispiel Weiter– und Fortbildungen anbieten – nutzt eine halbe Etage. Das muss in Zeiten von digitaler Weiterbildung nicht so bleiben. Andererseits ist es heute nach wie vor richtig, ein Adecco-Büro in einer Innenstadt zu unterhalten, weil Bewerber und Mitarbeiter eine reale Anlaufstelle und persönliche Ansprechpartner brauchen. Man muss sich jede Situation gesondert anschauen. Die Entwicklung wird hier sicher noch weitergehen und die Arbeitswelt wird sich durch die Corona-Lernerfahrungen weiter wandeln.



Mehr zum Thema

Unterbezahlte Arbeiter aus Südosteuropa stellen sicher, dass das Schnitzel billig bleibt. Um sie ist ein ganz eigener Wirtschaftskreislauf entstanden – nicht nur in der Fleischindustrie. Annäherung an eine Parallelwelt. Lesen Sie die Geschichte hier.