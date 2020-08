Adecco-Deutschlandchef: „Wir werden noch schwierige Quartale erleben“

Zeit- oder Leiharbeit wird in der Öffentlichkeit kaum seriöser wahrgenommen als Tönnies & Co. – daran haben zahlreiche Regulierungen und Restriktionen in den vergangenen Jahren nichts geändert.

Ich bin nun seit elf Jahren in der Branche und finde, unser Ruf ist besser geworden. Erst im April 2020 bestätigte die Bundesregierung, dass die Vermittlung in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in der Arbeitnehmerüberlassung der nachhaltigen Integration in den Arbeitsmarkt dient. Es wird in Teilen von Politik und Gesellschaft immer populär sein, den Verleih von Arbeitskräften kritisch zu sehen. Die Realität ist aber ganz anders. Der weit überwiegende Teil der Mitarbeiter bei der Adecco Group und in anderen Zeitarbeitsunternehmen arbeitet gerne dort. Zum Beispiel, um andere Branchen und Arbeitgeber kennenzulernen. Ein erheblicher Teil der Zeitarbeitskräfte wird ja vom Kunden übernommen. Regulierungen wie die Einführung der Höchstüberlassungsdauer von 18 Monaten helfen aber keinem der Beteiligten. Studien zeigen: Viele Mitarbeiter beenden ihre Einsätze in den entleihenden Unternehmen nur ungern nach anderthalb Jahren – etwa weil sie sich dort wohl fühlen und auch höhere Lohnansprüche erarbeitet haben. Im nächsten Betrieb beim nächsten Einsatz müssten sie unter Umständen für weniger Geld anfangen. Sogar das Arbeitslosengeld, das auf Basis des letzten Verdienstes berechnet wird, ist da manchmal attraktiver.