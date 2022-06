Adler Group „Das ist ähnlich wie bei einem Schneeballsystem“

Sie rechnen damit, dass die kommenden Jahre für den Immobiliensektor ziemlich düster werden?

Nicht nur für den Immobiliensektor selbst. Das billige Geld hat in den letzten Jahren zu Fehlallokationen geführt und eine Korrektur ist sehr wahrscheinlich. Schauen wir mal in die USA. Dort liegen die Immobilienpreise aktuell über dem Niveau vor der Finanzkrise in den Jahren 2007 und 2008. In Australien und Kanada ist dasselbe zu beobachten. Finanziert wurde das vor allem durch die Banken. So auch in Deutschland. Das Transaktionsvolumen ist stabil geblieben, aber das Volumen der Hypotheken ist gestiegen. Das heißt, die Preissteigerungen der vergangenen Jahre wurden vor allem durch Banken und Institutionelle Investoren finanziert und das wird auf sie zurückkommen.