Adyen-Chef Pieter van der Does Fall Wirecard: „Die gesamte Branche leidet unter den Spekulationen“

Ist dieser Prozess nicht längst abgeschlossen?

Vor ein paar Wochen wollte ich hier in den Niederlanden etwas im Laden kaufen. Ich hatte vorher schon im zugehörigen Onlineshop nachgeschaut, da war das Produkt vorrätig. Im Laden konnten sie mir aber bei meiner Bestellung nicht helfen. Ich war gewillt etwas zu kaufen - und wurde weggeschickt. Das ist doch verrückt. Was ich damit sagen will: Die Unternehmen, mit denen wir arbeiten, sind unterschiedlich weit, was die Verschmelzung von Online- und Offline-Geschäft angeht. Einige sind extrem weit, andere fangen gerade erst an.



Zahlen die Kunden anders, wenn Händler die beiden Welten so verschmelzen?

Im Onlinehandel nutzen sie fast ausschließlich ihr Smartphone für Bestellungen. Zahlungen im Internetbrowser gehen immer weiter zurück. Was das Zahlungsmittel angeht, macht es aber kaum einen Unterschied, schließlich liegen auch auf dem Smartphone immer noch Zahlkarten im Hintergrund, also Kreditkarten oder EC-Karten. Unabhängig davon, ob Kunden Apple Pay oder Google Pay nutzen.