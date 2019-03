Adyen-Chef Pieter van der Does Fall Wirecard: „Die gesamte Branche leidet unter den Spekulationen“

WirtschaftsWoche: Herr van der Does, Ihr deutscher Konkurrent Wirecard steht unter Verdacht, Umsätze in Asien manipuliert zu haben. Wirkt sich der Skandal auf Ihr Geschäft aus?

Pieter van der Does: Es ist immer problematisch, wenn Investoren vorsichtig werden, weil sie den Zahlen der Unternehmen möglicherweise nicht mehr trauen können. Wenn also Spekulationen zu einem Konzern in unserem Umfeld bestehen, leidet die gesamte Branche darunter. Aber ich kenne keine Details zum Wirecard-Fall, bis auf das, was in der Presse berichtet wird.