Ärger mit dem Betriebsrat Versprochene Diensthandys: Lieferando liefert verzögert

Die Ankündigung von Lieferando geht zurück auf ein Gerichtsurteil von November 2021. Denn zwei Angestellte hatten es als unfair empfunden, dass sie zur Ausübung ihres Jobs ihr eigenes, privates Telefon beziehungsweise Fahrrad nutzen sollten – und hatten dagegen geklagt. Die Verfahren gingen durch mehrere Instanzen, letztlich gab das Bundesarbeitsgericht in Erfurt den beiden Fahrern Recht. Lieferando betont zwar, dass das Urteil den Konzern nicht in die Pflicht nähme, nun alle Angestellten mit Handys und Rädern ausstatten zu müssen. Denn die beiden Kläger erhielten Recht auf Grundlage besonderer, seltener Umstände: Sie haben noch alte Arbeitsverträge des Lieferdienstes Foodora. Doch den Anbieter mit den pinkfarbenen Rucksäcken gibt es in Deutschland längst nicht mehr: Anfang 2019 kaufte der Lieferando-Eigner, der niederländische Konzern Just Eat Takeaway, seinem Berliner Wettbewerber Delivery Hero die Marke Foodora ab. Laut Lieferando haben schätzungsweise weniger als ein Prozent aller 10.000 Fahrerinnen und Fahrer noch alte Foodora-Verträge. Dennoch wolle man nun für alle Rider die gleichen Umstände schaffen, erklärt Lieferando.