Ärger mit Mieteinnahmen Zahlungschaos: Booking.com entschädigt Vermieter

„Hallo! Ich bin Gastgeber bei booking.com. Ich habe Bedenken aufgrund meiner verspäteten Auszahlung seit der ersten Oktoberwoche. Was soll ich machen? Ich habe sie kontaktiert, aber keine Rückmeldung von ihnen erhalten“, schreibt die verzweifelt klingende Dale Anne L. auf Englisch in der Facebook-Gruppe „booking.com is not paying its hosts“ (Booking.com bezahlt seine Gastgeber nicht).