Ärger um die Trassen Flixtrain sieht sich durch Deutsche Bahn diskriminiert

Der Bus- und Bahnbetreiber Flixmobility beschwert sich bei der Bundesnetzagentur über die Deutsche Bahn. Die Münchener wollen 2020 unter ihrer Marke Flixtrain neue Zugstrecken ins Programm nehmen, etwa von Hamburg und Frankfurt nach München. Bestehende Angebote wie Köln-Berlin will das Unternehmen erweitern. Dazu habe es im Oktober 2018 bei der Bahn-Tochter DB Netz Trassenstudien in Auftrag gegeben, um an Daten etwa zu Baustellen und Auslastung zu kommen.