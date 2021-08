Afghanistan Dieser Mann will das Geschäft mit den Evakuierungsflügen machen

In dieser Woche ist Kam Air allerdings keine normale Fluglinie, sondern die wahrscheinlich unerschrockenste Airline der Welt. Denn Kam Air ist die mit Abstand größte Fluglinie in Afghanistan und hat ihre Basis am Flughafen der Hauptstadt Kabul. Der ist derzeit für zivile Flüge geschlossen, weil sich seit der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban seit Sonntag dramatische Szenen abspielten. Aus Furcht vor den neuen Machthabern hatten Tausende Menschen das Gelände gestürmt und versuchten verzweifelt, in letzter Minute von außen an Bord eines Airbus von Kam Air zu gelangen. Viele hundert Menschen schafften am Ende die Flucht mit Kam Air, wie zuvor der ehemalige Staatspräsident Mohammed Ashraf Ghani, der sich mit seinem Stab laut Presseberichten Sonntag früh mit einer Boeing 737 von Kam Air ins benachbarte Tadschikistan abgesetzt hatte.