Air Force One: Boeing ergattert US-Auftrag für neue Präsidentenmaschine

„Air Force One“ ist das Rufzeichen für das Flugzeug, in dem der Präsident zu dem jeweiligen Zeitpunkt reist. Üblicherweise werden damit aber die speziell für den Präsidenten ausgestatteten Flieger bezeichnet. Derzeit sind es zwei blau-weiße Boeing 747, die mit „United States of America“ beschriftet sind, die am Heck die US-Flagge tragen und die das Siegel des Präsidenten schmücken.

Trump sagte dem US-Sender CBS kürzlich, er wolle die von „Babyblau“ dominierten Farben der „Air Force One“ ändern. Stattdessen sollten die Flugzeuge weiß, blau und rot werden – jene Farben, die auch in der US-Flagge vorkommen. „Air Force One wird unglaublich werden.“