Air France-KLM Was der Accor-Einstieg bedeutet

Platz 1: Emirates

Mit einem Risiko-Index von 93,61 Prozent liegt die arabische Airline ganz vorne. Seit ihrer Gründung vor rund 30 Jahren blieb die Fluglinie von einem Flugzeug-Totalverlust oder einem tödlichen Unfall verschont. In den vergangenen Jahren war die Airline allerdings an mehreren Zwischenfällen beteiligt. Im Februar 2011 musste eine Boeing 777 in Hamburg den Startlauf abbrechen, nachdem die Piloten ohne Startgenehmigung abheben wollten. Dank des kontinuierlichen Flottenausbaus mit fabrikneuen Maschinen liegt das Flottenalter leicht unterhalb anderer Airlines aus der Region. Die Flotte besteht ausschließlich aus Großraumflugzeugen. Die Fluggesellschaft vom Golf gilt als weltweit größter Betreiber von A380-Großraumjets.



Bild: dpa