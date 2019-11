Air France-KLM Das Wunder von Paris

Davon ist nun erstmal keine Rede mehr. „Wir haben jetzt eine positive Sicht“, urteilt nun HSBC-Analyst Andres Lobbenberg. Der Grund für den Sinneswandel ist zunächst nicht ganz leicht zu erkennen. Dafür sorgt nicht zuletzt Smith selbst. Zwar erklärten er und sein Vorstand Anfang des Monats auf einem Investorentreffen seine Vorhaben mit einer gut 140 Seiten dicken Power-Point-Präsentation. Doch in vielem blieb Smith so blass wie Anfang der Woche in Berlin bei seinem lange erwarteten, ersten größeren Auftritt außerhalb der Heimatländer von Air France-KLM. „Wir besinnen uns auf unsere Stärken“, erklärte er seinen aus ganz Europa angereisten Branchenkollegen in der Konferenzetage mit Blick auf die Berliner Spielbank am Potsdamer Platz. Und als Details nannte Smith kaum mehr als Gemeinplätze wie Digitalisierung, einen besseren Service und niedrigere Kosten vor allem dank einer einheitlicheren Flotte ohne das bisherige Flaggschiff Airbus A380. Dann gab es noch Management-Standards wie das Lob der eigenen Belegschaft mit ihrer „unglaublichen Kompetenz“ oder „dem Stolz auf ihre Arbeit.“