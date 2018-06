Air France-KLM: Was der Accor-Einstieg bedeutet

Als an diesem Montagmorgen über dem Tagungsort am Darling Harbour die Sonne aufging, war das anders. Denn nun hat der französisch-niederländische Konzern eine unerwartete Hoffnung. In der australischen Nacht hatte der französische Hotelkonzern Accor durchsickern lassen, dass er einen Teil von Air France-KLM übernehmen will. Das Unternehmen bestätigte einen Bericht der Tageszeitung Les Echos, dass es dem französischen Staat seinen Aktienanteil von 14,3 Prozent abkaufen will. Mit dem Deal würde Accor zum Hauptaktionär und Konzernchef Sébastien Bazin könnte sich als Verwaltungsratschef bemühen, die Lähmung zu lösen aus den vielen Streiks und dem stellenweise offenen Hass zwischen Management und Beschäftigten.