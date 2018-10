Airbus Die versteckten Nachrichten beim Chefwechsel

Die aktuelle Ruhe könnten Zyniker drauf zurückführen, dass die deutsche Politik angesichts von Koalitionsstreit und der Wahlen in Bayern und Hessen die französische Doppelspitze nicht so recht mitbekommen hat. Aber vielleicht haben die Regierungen in Berlin und Paris, die ja jeweils gut elf Prozent der Aktien halten, die drei versteckten Nachrichten verstanden.