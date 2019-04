Airbus Hauptversammlung Major Toms Lektionen

Dabei gäbe es Grund für Freude und Wehmut: Aktienkurs, Umsatz und Gewinn sind bei Airbus auf Rekordhöhe. Was Enders an Problemen erledigen konnte, hat er weitgehend gelöst. Dazu zählt zum Beispiel die Fehlinvestition in den Superjumbo A380. Wird das so weitergehen? „Natürlich sind wir anders“, sagte Enders während eines Abschiedsdinners im Bayrischen Hof über seinen Nachfolger. „Aber Guillaume ist gut vorbereitet. Und darum wird er vieles so lassen wie heute, aber auch vieles anders und besser machen als ich.“