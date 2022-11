Airbus „Wir stehen vor der größten Herausforderung unserer Geschichte“

Trotzdem halten viele in der Branche ein neues Modell in 2035 für unrealistisch, weil bis dahin noch keine der Technologien serienreif sein dürfte. Was macht Sie so sicher?

Wir haben einen realistischen Zeitplan. Mitte dieses Jahrzehnts, 2025, wollen wir entscheiden, welche unserer Technologiebausteine wir weiter nutzen wollen. 2026 starten dann die Triebwerkstests – bei Wasserstoff mit unserer A380. Zwei Jahre später folgen dann das finale Design und der Programmstart, bevor das Flugzeug 2035 in den Liniendienst geht. Parallel arbeiten wir an der Infrastruktur mit den Regulierungsbehörden, den Flughäfen und den Treibstofflieferanten. Wofür wir uns auch entschieden, klimaneutrales Fliegen braucht nicht nur neue Flugzeuge, sondern auch ein ganzes, neues Ökosystem – und das im Gleichschritt.