Airbus-Tochter 2800 Stellen bei Premium Aerotec in Deutschland bedroht

Seit Jahren gibt es Unruhe bei Premium Aerotec, er wurden auch schon Jobs abgebaut. Lange war ein Verkauf der Airbus-Tochter geplant, doch dazu kam es nicht. Durch den Stopp der Großraum-Passagiermaschine A380 waren bereits vor der Coronakrise Aufträge in Augsburg verloren gegangen. Andererseits kann das Unternehmen durch die Anbindung an Airbus nicht frei auf dem Markt agieren.



Aktuell sind rund 9000 Menschen beschäftigt. Weitere Standorte gibt es in Hamburg (70 Beschäftigte) und in Rumänien. Bayerns Arbeitsministerin Carolina Trautner (CSU) will an diesem Mittwoch die Zentrale in Augsburg besuchen und Möglichkeiten zur Sicherung der Arbeitsplätze und zum sozialverträglichen Stellenabbau besprechen. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) sagte am Montag: „Wir kämpfen dafür, dass dies sozialverträglich abläuft.“ Das Unternehmen will mit dem Betriebsrat über einen Sozialplan sprechen.





Mehr zum Thema:

Die aktuelle Produktionskürzung bei Airbus ist wohl nicht die letzte. Während der Konzern dank Staatshilfe sicher überleben kann, droht vor allem mittelständischen Zulieferern die Pleite. Ein Unternehmer berichtet.