Airbus „Wir stehen vor der größten Herausforderung unserer Geschichte“

Warum kommt es jetzt so auf die Details an?

Wir und die ganze Branche stehen vor einer Zeitenwende, vor der wahrscheinlich größten Herausforderung in der Geschichte unserer Industrie: Wir müssen und wollen Fliegen klimaneutral gestalten. Nur wenn uns das gelingt, verdienen wir auch weiterhin unsere „License to operate“, also unsere Betriebserlaubnis, unsere Daseinsberechtigung für die Zukunft. Um das hinzubekommen, müssen wir uns breiter denn je aufstellen und in der Forschung viele Themen einbeziehen.