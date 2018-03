LTU: Airline-Comeback

Mehr als zehn Jahre ist das nun her. Zu diesem Zeitpunkt war Martha Hansen* schon längst nicht mehr Teil der LTU. Traurig war sie trotzdem, als sie vom Ende der Airline erfuhr. In den Neunzigern hatte die Mittvierzigerin im Marketing des Ferienfliegers gearbeitet. „LTU war eine sehr emotionale Marke“, sagt Hansen. Unter den Mitarbeitern habe es einen starken Zusammenhalt gegeben. „Wir hatten alle gute Gehälter, es herrschte eine tolle Stimmung.“ Auch nach ihrem Wechsel in eine Werbeagentur fühlte sie sich dem Unternehmen noch verbunden, nahm an Ehemaligen-Treffen teil – bis heute.