Airline in der Coronakrise Lufthansa und Verdi einigen sich auf Sanierungs-Tarifvertrag

Die VC will einen Kündigungsschutz bis Ende 2022 erreichen. Nach Ankündigung eines kurz vor der Zulassung stehenden Impfstoffes komme es nun darauf an, im Unternehmen die Liquidität zu sichern, teilte die VC am Mittwoch in Frankfurt mit. Sie bot ein zusätzliches „Unterstützungspaket“ an, das bis Mitte 2022 einen Betrag von 450 Millionen Euro einspare.