Airline Lufthansa erwartet Erholung nach Milliardenverlust

Die Lufthansa erwartet nach erneutem Milliardenverlust in der Corona-Krise eine kräftige Erholung. Eine Gewinnprognose traut sich das Management um Vorstandschef Carsten Spohr aber wegen der Unsicherheit über die Folgen der Ukraine-Krise nicht zu. „Wir sind sehr sicher, dass der Luftverkehr in diesem Jahr einen starken Aufschwung erleben wird“, erklärte Spohr am Donnerstag. „Jetzt lassen wir die Krise mental und – mit Blick auf die starken Buchungszahlen in diesem Jahr – auch geschäftlich hinter uns.“ Ein detaillierter Finanzausblick sei derzeit nicht möglich. Nach einem schwachen ersten Quartal soll es aber deutlich aufwärts gehen, sodass sich das Ergebnis verbessern werde. Die Buchungen für Oster- und Sommerferien hätten fast schon das Vorkrisenniveau von 2019 erreicht.