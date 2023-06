Airline Lufthansa verkauft Zahlungsdienstleister Airplus an SEB

Die Lufthansa verkauft ihren Zahlungsdienstleister Airplus für 450 Millionen Euro an die schwedische Bank SEB. „Nach den bereits erfolgten Vereinbarungen - zur Veräußerung der LSG-Gruppe im April und jüngst für eine Beteiligung an ITA - ist der Verkauf von AirPlus der nächste große Schritt in der Strategie der Lufthansa Group, sich künftig auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren“, sagte Lufthansa-Finanzchef Remco Steenbergen am Mittwoch. Der für das erste Halbjahr 2024 angestrebte Abschluss des Verkaufs werde sich positiv auf die operative Marge und die Kapitalrendite der Lufthansa auswirken.