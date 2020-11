Airline-Report Warum Kaffee und Co. bei Lufthansa künftig Geld kosten

„Das ist ein dringend erwarteter Silberstreifen am Horizont in diesem unvergleichlichen Jahr“, so Sorensen. Denn auch wenn die Beträge zunächst etwas mickrig wirken, für die Airlines sind sie extrem wichtig. Zum einen steigt der Nebenumsatz pro Kunde stetig, während der durchschnittliche Ticketpreis weltweit seit dem Hoch in 2011 um gut 40 Prozent gesunken ist.



Wichtiger ist jedoch: von den Zusatzumsätzen bleibt deutlich mehr hängen. Beim Extrageld fließen auch jetzt noch im Schnitt etwa die Hälfte der Erlöse ins Betriebsergebnis. Dagegen blieben etwa der Lufthansa von einem Flugticket selbst in den Boomjahren vor der Coronakrise nur gut fünf Prozent als Rendite. Bei vielen Billigfliegern sind die Nebenverdienste sogar überlebenswichtig. So stammte etwa bei Ryanair der komplette Gewinn und mehr aus den Ancillaries, wogegen in den vergangenen Jahren der Ticketverkauf in der Regel bestenfalls die Betriebskosten deckte.