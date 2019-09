Airline: Thomas-Cook-Tochter Condor hält Flugbetrieb aufrecht

Im Überlebenskampf des Reisekonzerns Thomas Cook hat der deutsche Ferienflieger Condor versichert, dass der Flugbetrieb weitergehe. „Condor erhält den Flugbetrieb aufrecht“, teilte die deutsche Fluggesellschaft des Reisekonzerns Thomas Cook am späten Sonntagabend auf dem Nachrichtendienst Twitter mit. Weitere Informationen wollte das Unternehmen in Kürze auf seiner Website veröffentlichen. Dort heißt es bisher in einem Banner: „Condor fliegt weiter! Die Flüge finden planmäßig statt.“ Aus Condor-Kreisen verlautete in der Nacht, mit der Bundesregierung werde über einen Überbrückungskredit verhandelt.