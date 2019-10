Parallel dazu investierte Al Baker im größeren Stil in europäische Flughäfen. „Ein Airport ist in jedem Land das beste Symbol einer nationalen Infrastruktur“, so der Manager im Jahr 2017. Für gut eine Milliarde Euro sicherte sich der Staatsfonds QIA ein Fünftel des größten europäischen Landeplatzes London Heathrow und stellte hinterher weitere fast 800 Millionen für Investitionen bereit. Die Interessen des QIA im Verwaltungsrat der Betreibergesellschaft vertritt Al Baker. Gleichzeitig kaufte QIA unter anderem dem Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport Anteile am Flughafen Pulkowo im russischen St. Petersburg ab und hält heute knapp ein Viertel der Anteile.



Bei ihrer diplomatischen Mission setzt Qatar Airways darüber hinaus intensiv auf Sportsponsoring. So verdrängte die Fluglinie im vergangenen Jahr den Konkurrenten Lufthansa vom Ärmel des Trikots beim FC Bayern München. Seit Jahren schon reist der Verein zum Wintertrainingslager in das Emirat. Zudem ziert das Logo die Vorderseite der Trikots des AS Rom. Die Partnerschaft mit dem italienischen Traditionsclub könnte noch ausgebaut werden. Gerüchteweise könnte der Verein nach Paris Saint-Germain als zweiter europäischer Club von Katar übernommen werden.