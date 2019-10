Airline vom Golf Qatar Airways ist eine Fluglinie in diplomatischer Mission

Der gute Service machte Qatar Airways schnell beliebt bei Passagieren und die großen Nachfrage machte die Linie zu einem der wichtigsten Kunden von Airbus und Boeing. Al Baker hatte keine Scheu vor Risiko und orderte gern neue Modelle, auch wenn die wie zuletzt die Airbus-Flieger A320neo oder A350 oft mit massiven Kinderkrankheiten starteten. „Das sichert ihm Schlagzeilen und das Wohlwollen der Wirtschaftspolitiker gerade in den Airbus-Ländern, weil Katar im Verhältnis öfter europäisch kauft als die Lokalrivalen Emirates aus Dubai und Etihad aus Abu Dhabi“, sagt ein Manager aus der Branche.



Ab 2010 drohte die Expansion jedoch ins Stocken zu geraten. Weil die etablierten europäischen Linien wie Lufthansa und Air France-KLM besonders im Verkehr nach China und Indien Kunden an die günstigeren Fluglinien vom Golf verloren, forderten sie Grenzen für die arabischen Linien. Denn die Neulinge aus dem Morgenland genossen aus ihrer Sicht unzulässige staatliche Hilfen in Form von niedrigen Flughafengebühren, geringeren Sozialversicherungsbeiträgen bis hin zu offenen Hilfen beim Kauf von Jets oder Flugbenzin.