Airlines in Saudi-Arabien „Es ist das wohl ehrgeizigste Projekt der Flugbranche“

Hinter der Initiative steht ein mächtiger Mann. Im Auftrag des saudischen De-facto-Machthabers, Kronprinz Mohammed bin Salman, sollen Saudia, Riyadh sowie eine noch zu gründende Linie namens Neom das Königreich als touristische Weltmacht etablieren. Die Vorgabe des Potentaten: 2030 sollen sie und ihre Tochterfirmen aus dem Königreich rund 250 Ziele anfliegen und dabei 330 Millionen Kunden befördern. Das wären dreimal so viele wie heute. Wenn es so kommt, wird das explosionsartige Wachstum die fliegerischen Gewichte am Golf hinaus verschieben. Denn von den 330 Millionen Passagieren sollen bis zu 20 Prozent oder 66 Millionen Umsteiger sein, so viel wie heute in Dubai und Katars Hauptstadt Doha zusammen. „Das wird für viele in der Branche die Pläne durcheinander bringen“, glaubt Peter Baumgartner, in der Region gut verdrahteter Berater und Aufsichtsrat.