Airlinestreik Ein Eurowings-Pilot erzählt: „Am Boden ist mehr Stress als in der Luft“

Bei unseren Arbeitswochen starten wir am ersten Tag üblicherweise sehr früh und im Lauf der Woche immer später. Um ein Beispiel zu nennen: In einer Woche habe ich am ersten Arbeitstag kurz vor 5 Uhr morgens eingecheckt, dann ging es nach Gran Canaria und zurück, elf Stunden später war ich wieder an der Homebase. Am nächsten Tag habe ich wieder gegen 5 Uhr eingecheckt und bin erst nach Palma und dann nach Zürich geflogen.



Um 10 Uhr startete der nächste Tag, erst ging es nach Palma und dann auf einen innerdeutschen Flug. Es gab einen „Kapitänsentscheid“, die Arbeitszeit betrug am Ende 12,5 Stunden. Am vierten Tag war der Check-In mittags und wir sind wieder auf die Kanaren geflogen. Und am fünften Tag, der um 13 Uhr startete, sind wir zuerst nach München und zurück und dann nach Süditalien und zurück geflogen.