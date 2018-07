Airport-Ranking: Berlin hat zwei der schlechtesten Flughäfen der Welt

Top 5: Flughafen München „Franz Josef Strauß“ (MUC)

Mit dem Flughafen München hat es der beste deutsche Flughafen mit 4,11 Sternen sogar in die Top 5 geschafft. Dahinter liegen auf den Plätzen Sieben und Sechs der Flughafen Frankfurt am Main und ein Neueinsteiger in die Top 10, der Düsseldorfer Flughafen. München hat zum Vorjahr einen Platz eingebüßt, geht es aber um Shoppingmöglichkeiten und Wartebereiche, liegt er auf den Plätzen Zwei und Drei.

Bild: dpa