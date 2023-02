Airport-Verkauf wird zum Politikum Unerwartete Turbulenzen am Flughafen Hahn

Der mit dem Billigflieger Ryanair einst gewachsene Flughafen steckt schon viele Jahre in der Krise und musste vom Land Rheinland-Pfalz mit Staatsgeldern am Leben gehalten werden. 2016 wurde er an ein chinesisches Unternehmen verkauft, das später pleite ging. Im Oktober 2021 meldete schließlich auch der Flughafen Hahn Insolvenz an. In der Folge hatte die Frankfurter Swift Conjoy GmbH das Rennen am Hahn mit einem Höchstangebot gemacht – aber nie gezahlt. Dadurch ist es laut Plathner zu einer „Hängepartie“ gekommen, die wohl nur überstanden werden konnte, weil es dem Verwalter gelang, den Geschäftsbetrieb in den vergangenen Monaten zu stabilisieren. Plathner ist denn auch „absolut zuversichtlich, dass wir eine Lösung bekommen.“ Fragt sich nur, wie schnell.



