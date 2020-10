Aktie stürzt ab SAP kann Gewinnprognose nicht halten

Der Softwareriese hält in der Coronakrise an den Plänen für den Börsengang seiner US-Tochter Qualtrics fest. Daran habe sich nichts geändert, sagte Firmenchef Christian Klein am Montag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Finanzvorstand Luka Mucic ergänzte, die Vorbereitungen seien bald beendet. Die Sparte habe ein gutes drittes Quartal gehabt. Im Sommer hatte der Walldorfer Dax-Konzern angekündigt, seine acht Milliarden Dollar schwere Übernahme in den USA an die Börse bringen zu wollen. Details sind bisher kaum bekannt.



Seit Beginn der Pandemie schränkt SAP wie viele seiner Kunden Ausgaben ein und fährt Investitionen herunter. Finanzvorstand Luka Mucic kündigte an, weiter auf Einsparungen zu setzen. Dies macht sich beim Geldfluss bemerkbar, weswegen SAP nun 2020 mit einem Free Cashflow von 4,5 Milliarden Euro rechnet statt bisher 4,0 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr lag dieser Wert unter anderem wegen Einmalausgaben für das Restrukturierungsprogramm bei 2,3 Milliarden Euro.