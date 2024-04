Aktienanalyse Netflix übertrifft alles – und verliert trotzdem

Aktuell konzentriert sich Netflix auf sein Werbegeschäft, in der Hoffnung, dass das dem Unternehmen den nächsten Wachstumsschub bringen wird. Daran hat sich seit Jahresanfang nichts geändert. Teil dieser Strategie ist ein im Vergleich zum Vollabonnement deutlich preisgünstigeres Abo, das durch gelegentliche Werbeunterbrechungen finanziert wird. Dieses Segment wuchs mit einer Steigerung der Mitgliedschaften um 65 Prozent auch am schnellsten. Anscheinend scheinen preissensitive Nutzer großen Gefallen am werbefinanzierten Rabatt zu finden. Das hat Netflix gut umgesetzt. Zumal bisher nichts darauf hindeutet, dass schon eine Sättigung eingetreten ist.