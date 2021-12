Aktionärsklagen Für Wirecard-Prüfer EY wird es jetzt richtig ungemütlich

Zudem hätte das Landgericht den Bericht des Wirecard-Untersuchungsausschusses im Bundestag ignoriert, und zwar „gehörswidrig“ zum Nachteil der klagenden Anleger. Das OLG erwägt nun, „das Verfahren zur Durchführung der wohl erforderlichen sehr umfangreichen Beweisaufnahme an das Landgericht zurückzuverweisen“, sofern eine der Parteien einen entsprechenden Antrag stellt. Angesicht der Vielzahl noch anhängigen Verfahren mit ähnlicher Stoßrichtung empfiehlt das OLG dem Landgericht, ein Musterverfahren zu eröffnen.



Schon zuvor muss sich das Landgericht in einem anderen Fall mit den Testaten von Wirecard befassen: Insolvenzverwalter Michael Jaffé will die mutmaßlich gefälschten Wirecard-Jahresbilanzen 2017 und 2018 für nichtig erklären lassen. Der Anwalt will darüber hinaus auch die Beschlüsse der Hauptversammlungen anfechten, auf denen die Aktionäre die Dividendenzahlungen für diese beiden Jahre abgesegnet hatten. Verhandelt wird die Zivilklage an diesem Donnerstag, wie das Landgericht München I am Montag mitteilte.