Alaska Airlines Flugzeug verliert Fenster – Notlandung und Startverbot für Boeing Max 9

Der Pilot der Maschine hatte kurz nach dem Start in Portland einen Notfall mit plötzlichem Druckverlust in der Kabine gemeldet, wie die Webseite LiveATC.net berichtete. Ein Passagier schickte dem Sender KATU-TV ein Foto, auf dem neben mehreren Sitzen ein Loch in der Seite der Maschine klaffte. Außerdem wurde ein Fenster herausgerissen. Der Passagier Evan Smith sagte dem Sender, es habe hinten links im Flugzeug laut geknallt. „Es gab ein zischendes Geräusch und dann fielen sofort alle Sauerstoffmasken herunter.“ Durch den Druckausgleich sei einem Jungen, der mit seiner Mutter neben dem herausgerissenen Fenster saß, das Hemd vom Leib gezerrt worden und aus der Maschine geflogen.