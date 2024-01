Alaska Airlines Nach Notlandung: US-Behörde erteilt Startverbot für Boeing 737-9 Max

Zuvor hatte eine Boeing 737-9 Max der Gesellschaft Alaska Airlines mit 180 Menschen an Bord am Freitag (Ortszeit) in Portland notlanden müssen. Der Pilot der Maschine meldete kurz nach dem Start in Portland einen Notfall mit plötzlichem Druckverlust in der Kabine, wie die Webseite LiveATC.net berichtete.