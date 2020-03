Aldi, Lidl, Rewe, Edeka Das Ende des Hamsterns

Die deutschen Verbraucher hatten sich zuletzt mit enormen Warenmengen bevorratet. Von einer „nie dagewesene Ausnahmesituation mit großen Herausforderungen“, ist etwa bei Aldi Süd die Rede. Nach Daten des Statistischen Bundesamt stiegen allein in der Woche vom 16. bis 22. März die Verkaufszahlen für Toilettenpapier um 211 Prozent, während die Nachfrage nach Seife mehr als vier Mal so hoch war wie in den sechs Monaten zuvor. Der Bedarf an Reis verdreifachte sich, der nach Teigwaren wie Nudeln verdoppelte sich.