Alitalia, Condor oder Norwegian? Bei welcher Airline Lufthansa zuschlagen sollte

Trotzdem würde eine Übernahme der Lufthansa zu viel abverlangen. Die erste Hürde wären die Wettbewerbshüter. Gerade weil Condor und ihre Ex-Mutter so gut passen, würden die Kartellwächter bei einem Deal große Zugeständnisse fordern. Am Ende müsste der Verbund wahrscheinlich viele alte Kurzstreckenrouten in Frankfurt, München und Düsseldorf aufgeben. Zwar könnte die Lufthansa versuchen, gut Wetter zu machen bei der wahrscheinlich zuständigen europäischen Kartellbehörde DG Comp. „Doch was ich aus Brüssel höre, macht keine große Hoffnung“, heißt es aus Aufsichtsratskreisen. „Denn bei der Übernahme der Air Berlin ist Lufthansa bei der DG Comp derartig hochmütig aufgetreten, dass viele Mitarbeiter bis heute sauer sind.“