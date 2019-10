Alitalia, Condor oder Norwegian? Bei welcher Airline Lufthansa zuschlagen sollte

Seit dem Ende von Air Berlin wurde wohl keiner europäischen Fluglinie so oft das Ende prophezeit wie dem skandinavischen Billigflieger Norwegian. Der Start auf der Billig-Langstrecke, eine komplexe Firmenstruktur und die seinerzeit größte Bestellung von Mittelstreckenjets sollten die Linie flexibel machen und der Airline-Industrie eine Disruption bescheren. Tatsächlich stellte das Konzept nicht die Flugbranche auf den Kopf, sondern Norwegian selbst. Die Linie ist hoch verschuldet, musste Gläubiger zuletzt um Aufschub bitten. Der langjährige Chef sowie Großaktionär Björn Kjos zog sich in den Aufsichtsrat zurück. Zwar bieten sich die Skandinavier derzeit nicht mehr offen zum Kauf an, weil erste Sanierungsmaßnahmen greifen. Doch spätestens im Frühjahr könnten sie nach Investoren oder gar einem Käufer suchen müssen, glauben Analysten wie Daniel Roeska vom New Yorker Brokerhaus Bernstein: „Es ist zu viel in zu kurzer Zeit zu tun, um ohne frisches Eigenkapital auszukommen.“