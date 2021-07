Alkoholisierte Fahrer, Roller im Fluss Geht es den Scooter-Verleihern jetzt an den Kragen?

Tier fordert statt eines Nachtfahrverbots stärkere Kontrollen von Polizei und Ordnungsamt. An einer spielerischen Lösung, wie Bird sie bald anbietet, will das Unternehmen jedoch nicht arbeiten. Stattdessen pflegt Tier Partnerschaften in einigen europäischen Städten mit Taxi- oder Ridehailingfirmen. Auch in Oslo. Donnerstags bis Samstags werden die Nutzer in den Nächten vor der Buchung gefragt, ob sie noch fahrtüchtig sind und können sich direkt über ein paar Klicks in der App ein Taxi rufen und so auf dem Beifahrersitz nach Hause gelangen.