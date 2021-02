Alles andere als 5-Sterne-Service Diese Studie zur Kundenzufriedenheit ist für die Lufthansa eine Schmach

Die schlechten Noten entsprechen so gar nicht dem Selbstbildnis der Kranich-Linie als Branchenführer in Sachen Qualität. „Wir sind Europas erste und einzige 5-Star-Airline“, betont Konzernchef Carsten Spohr regelmäßig und verweist auf die Bewertung durch das unabhängige Institut Skytrax. Allerdings haben die Briten keinen völlig makellosen Ruf, findet der Vielfliegerberater Alexander Koenig. „Da Skytrax keine näheren Details zu seinen Bewertungen preisgibt, ist es als Außenstehender teilweise schwer nachzuvollziehen, wie diese genau zustande kommen. Brancheninsider bemängeln zudem die fehlende Unbefangenheit von Skytrax, da diese gleichzeitig einen kommerziellen Beratungsservice für die Fluggesellschaften anbieten, welche sie im Nachhinein auch bewerten“, so der Gründer des Beratungsportals First Class & More.