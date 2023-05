Allianz-Hauptversammlung Wer soll neuer Chef werden? Die unerkannte Botschaft der Allianz-Rede

Die Allianz hat derweil noch einige Baustellen, die es zu beseitigen gilt. Der Skandal um den „Structured-Alpha“-Hedgefonds in den USA, der die Allianz sechs Milliarden Dollar an Kundenentschädigungen und Strafen kostete, wirft bis heute Fragen nach den Allianz-Kontrollsystemen auf. Die Bafin kritisiert seit längerem Mängel in der IT und bei den Prozessen des Versicherers. Die Allianz sprach von einer „Reihe von Feststellungen“ durch die Finanzaufsicht. Auch durch interne Ausfälligkeiten sorgt der Vorstandschef bisweilen für Kopfschütteln. Vergangenes Jahr schimpfte er in einer internen Veranstaltung mehrfach, die Prozesse und IT der Allianz seien „Crap“, das englische Schimpfwort für Mist oder Scheiße.



