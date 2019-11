Altpapier-Flut Die Mülltonne spürt den Amazon-Effekt

Dabei sei Deutschland gar kein großer Altpapier-Exporteur, sagt Thomas Braun, der beim Entsorgerverband BVSE die Altpapierbranche vertritt. Im Gegenteil: Die Papierfabriken hierzulande benötigen den Abfall aus dem Container als Rohstoff. „Die Papierindustrie hat in Deutschland viel investiert, ob in den Neubau oder den Umbau bestehender Maschinen, um sich der gestiegenen Nachfrage nach Verpackungen anzupassen. Das trug wesentlich dazu bei, dass Deutschland Netto-Importeur von Altpapier ist“, so Braun. Doch diese Nachfrage reicht nicht annähernd an die Dimension der chinesischen Papierindustrie heran.