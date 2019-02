Am Ende fehlte die Zeit Die knapp verpasste Rettung der Germania

Gerade weil es so knapp war, geht der vorläufige Insolvenzverwalter Rüdiger Wienberg recht optimistisch in das Verfahren und meldete heute bereits erste Fortschritte. Nach seinen ersten Gesprächen mit Investoren hat die Bundesagentur für Arbeit die Januargehälter der rund 1700 Mitarbeiter vorfinanziert. Zudem hat das Luftfahrtbundesamt als Aufsichtsbehörde zugestimmt, die Betriebsgenehmigung für die Wartungsbetreibe aufrecht zu erhalten. „Unser vorrangiges Ziel ist es, die Fluglinie betriebsbereit zu halten“, so Wienberg.