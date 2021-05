Amazon-Experte „Das Risiko, Jeff Bezos zu enttäuschen und den Job zu verlieren, ist hoch“

Es ist nicht nur die Marktmacht, wegen der Amazon in der Kritik steht. Arbeitsrechtler kritisieren die Bedingungen in den Warenhäusern, Umweltaktivisten die Öko-Bilanz. Bezos hat reagiert, zahlt mittlerweile höhere Löhne und will das Unternehmen bis 2040 klimaneutral machen. Nimmt er Kritik also ernst?

Amazon reagiert durchaus auf Kritik. Sein Nachhaltigkeitsversprechen war die Reaktion auf die Forderung von Mitarbeitern. Er will in diesen Fragen nicht als Follower wahrgenommen werden, sondern als Leader. Also entwickelte er den Climate Pledge, gleichzeitig feuerte er jedoch die Mitarbeiter, die an der Spitze der Bewegung standen. Mit Blick auf die Warenhäuser hat er jetzt Verbesserungen angekündigt, die Kritik an den Arbeitsbedingungen gibt es allerdings bereits seit 20 Jahren. Und auch die Gehaltserhöhungen sind eher ein opportunistischer Schritt. Amazon kann sich einen Mindestlohn von 15 Dollar problemlos leisten. Für die Konkurrenz könnte das indes schwer sein.