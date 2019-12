Amazon Logistics Das macht Amazons Paketdienst so mächtig

In Deutschland beginnt Amazon 2015 mit einem Test in München. Anscheinend erfolgreich: Innerhalb weniger Jahre baut Amazon Verteilzentren in der Nähe der größten Städte Deutschlands auf. Laut dem Branchenanalysedienst CEP-Research hatte Amazon bereits im September dieses Jahres 25 Paket- und Verteilzentren in Deutschland. Gerade erst hat Amazon in Knüllwald bei Kassel ein neues Zentrum eröffnet. Die Halle, eine Stahlkonstruktion mit Foliendach, ist nur eine Zwischenlösung. Hauptsache, das Weihnachtsgeschäft läuft. Im nächsten Jahr dann soll das richtige Gebäude stehen.



Wohin Amazons Ambitionen noch führen können, lässt sich am Beispiel Großbritannien erahnen. Dort hat Amazon mittlerweile 45 Paketzentren. Und die Zusteller sollen nicht mehr nur Amazons eigene Produkte ausliefern, sondern auch die anderer Onlinehändler. Mit Onlineanzeigen und E-Mails wirbt Amazon für seinen Service. Das Unternehmen verspricht, an sieben Tagen die Woche Pakete einzusammeln und gleich am nächsten Tag zuzustellen.