Amazon Logistics Das macht Amazons Paketdienst so mächtig

Ob das in der Realität immer so ist, daran wecken schon Stellenanzeigen bei Ebay Kleinanzeigen Zweifel. Darin ist nicht von Stundenlohn, sondern von Tagespauschalen die Rede. „Bezahlt wird pauschal 75€ am Tag“, schreibt etwa ein Anbieter aus dem Rheinland. Am Telefon will er sich nicht dazu äußern, ob das heiße, dass Überstunden nicht bezahlt würden. „Wir prüfen regelmäßig, ob unsere Partner die geltenden Gesetze in Bezug auf Arbeitszeit und Vergütung einhalten“, erklärt Amazon.



Bei 75 Euro am Tag können die Paketboten bei fünf Arbeitstagen in der Woche nur mit einem Nettolohn von 1500 Euro rechnen. Nicht viel Geld für die körperlich anstrengende Arbeit. Immerhin in Großstädten wie Berlin sind die Löhne höher: Dort werben Lieferpartner mit bis zu 2000 Euro Nettolohn. Und mit „Amazon Flex“ will das Unternehmen auch Studenten und Teilzeitjobber anwerben. Für 25 Euro die Stunde sollen die als selbstständige Unternehmer mit ihrem eigenen Auto Pakete ausliefern, für ein paar Tage in der Woche. Die Kosten für Versicherung, Sprit und Verschleiß bleiben an den Flex-Fahrern hängen.